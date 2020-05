Aguas de Cartagena dona equipo de desinfección a la Policía Metropolitana

Cumpliendo con uno de los pilares institucionales, en las instalaciones del Comando de la Metropolitana, el brigadier general, Henry Armando Sanabria Cely y la presidenta de la Asociación de Obras Sociales, Seccional Bolívar, María Fernanda Quintero, recibieron por parte de la empresa Aguas de Cartagena S.A. la donación de una cabina de desinfección para los hombres y mujeres que trabajan día y noche, por la seguridad y convivencia ciudadana.

El equipo donado fue entregado por Jesús García, gerente general de Acuacar, y consiste en una cabina para la aspersión y desinfección, para prevenir la propagación del coronavirus – COVID-19.

De acuerdo a los técnicos responsable de la instalación de la cabina de aspersión, este equipo permite a una persona, eliminar los virus y bacterias impregnados en su vestuario, en un tiempo no inferior a los 20 segundos. Este producto no es tóxico y es inofensivo para animales y vía acuática. No provoca irritaciones en la piel, ni en el sistema respiratorio. Además, no es inflamable, ni corrosivo y se trata de enzimas altamente purificadas, manifiesta la empresa.

Este equipo fue ubicado en la puerta principal de ingreso al Comando de la Policía Metropolitana, compuesto por materiales plásticos y segmentos de tuberías en pvc, junto a un sistema de nebulización, integrado con una bomba eléctrica, un tanque de 500 litros, mezclado con agua y un producto catalizador orgánico, diluido al 1%, que interviene sobre la cubierta lipídica del virus.

“El día de hoy recibimos este túnel de protección, con gran satisfacción y confianza para la salud de nuestros policías y de quienes nos visitan diariamente”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general, Henry Armando Sanabria Cely.