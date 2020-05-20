La novedosa estrategia de Barrancabermeja contra el covid

Bucaramanga

Barrancabermeja se convirtió en la primera ciudad del oriente del país y una de las pocas de Colombia que aplica pruebas de covid 19 a personas que no tienen síntomas de la enfermedad informó Luis Fernando Castro, secretario de Salud local.

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Con los datos obtenidos, las autoridades tienden cercos epidemiológicos focalizados. Cada día se aplican un centenar de pruebas que son enviadas a los laboratorios de la empresa Idime y de la policlínica de Ecopetrol.

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La estrategia fue puesta en marcha ante la gran cantidad de empresas que reactivaron labores en el sector de la infraestructura vial y la industria petrolera.

El Vicepresidente de Desarrollo y Operaciones de la Regional Central de Ecopetrol, Rafael Espinosa Rozo informó que 428 empresas prestan los servicios en los negocios de producción, perforación, ingeniería y mantenimiento.

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La gobernación de Santander destacó que ha reforzado la inspección y vigilancia de la enfermedad; hay 99 puestos de control en el territorio y se está visitando a las empresas que han reiniciado sus operaciones para verificar que cumplan con los protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de Salud y Protección Social.