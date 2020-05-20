Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente
SALUD

La novedosa estrategia de Barrancabermeja contra el covid

En el puerto se dieron a la tarea de detectar los casos de pacientes asintomáticos.

Búsqueda de casos activos de covid en Barrancabermeja

Búsqueda de casos activos de covid en Barrancabermeja

00:00:0000:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Barrancabermeja se convirtió en la primera ciudad del oriente del país y una de las pocas de Colombia que aplica pruebas de covid 19 a personas que no tienen síntomas de la enfermedad informó Luis Fernando Castro, secretario de Salud local.

Lea también: Otro manatí fue hallado muerto en Puerto Wilches

Con los datos obtenidos, las autoridades tienden cercos epidemiológicos focalizados. Cada día se aplican un centenar de pruebas que son enviadas a los laboratorios de la empresa Idime y de la policlínica de Ecopetrol.

Lea también: Santander blindará sus fronteras

La estrategia fue puesta en marcha ante la gran cantidad de empresas que reactivaron labores en el sector de la infraestructura vial y la industria petrolera.

El Vicepresidente de Desarrollo y Operaciones de la Regional Central de Ecopetrol, Rafael Espinosa Rozo informó que 428 empresas prestan los servicios en los negocios de producción, perforación, ingeniería y mantenimiento.

Lea también: Plantón por falta de ayudas para agencias de viajes

La gobernación de Santander destacó que ha reforzado la inspección y vigilancia de la enfermedad; hay 99 puestos de control en el territorio y se está visitando a las empresas que han reiniciado sus operaciones para verificar que cumplan con los protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de Salud y Protección Social.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir