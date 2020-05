Lo que dijo Mantilla sobre el intercambiador de Fátima

Tras un informe de Vanguardia sobre el intercambiador de Fátima, paralizado desde hace 5 meses, se produjo un cruce de expresiones entre el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla Rueda y la gobernación de Santander.

El exmandatario aseguró que su administración dejó financiada la obra en un 100% para ser terminada. Con relación a una serie de imágenes que rotaron en redes sociales, aseguró que “esas fotos son el efecto de no poder haber reanudado trabajos”. De forma directa aludió al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. “Ya han pasado 5 meses y la gobernación no ha sido capaz de adicionar interventoría necesaria para terminar obra. No se entiende la demora”, aseguró el exalcalde de Floridablanca.