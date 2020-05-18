Transportadores piden atacar a la piratería que los tiene en la quiebra
Los propietarios de estas rutas aseguran que lo que se hacían en un día, ahora en confinamiento esas ganancias se hacen cada semana.
Transportadores piden atacar a la piratería que los tiene en la quiebra
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Bucaramanga
Con trapos rojos en sus ventanas inició una protesta por parte de los conductores de transporte público convencional para pedirle a las administraciones del área metropolitana de Bucaramanga que reinicien las reuniones que no se terminaron antes de entrar a cuarentena y por el que hicieron protestas que colapsaron la ciudad.
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Piden que se busquen soluciones para que este tipo de transporte puede llegar a lugares en los que no llega el Metrolínea y que se realicen los operativos contra la piratería, pues , al parecer, en confinamiento está volviendo a activarse el transporte informal
Hayder Osorio de Cotrander, explicó que están trabajando a pérdidas, pues lo que actualmente se hacen a la semana es lo que anteriormente se ganaban en un solo día.
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Estos pañuelos o trapos rojos seguirán colgados en sus hogares como símbolo de protesta hasta que las autoridades atiendan al llamado de diálogo al que están convocando tras laborar a pérdidas durante estos meses.