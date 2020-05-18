Transportadores piden atacar a la piratería que los tiene en la quiebra

Bucaramanga

Con trapos rojos en sus ventanas inició una protesta por parte de los conductores de transporte público convencional para pedirle a las administraciones del área metropolitana de Bucaramanga que reinicien las reuniones que no se terminaron antes de entrar a cuarentena y por el que hicieron protestas que colapsaron la ciudad.

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Piden que se busquen soluciones para que este tipo de transporte puede llegar a lugares en los que no llega el Metrolínea y que se realicen los operativos contra la piratería, pues , al parecer, en confinamiento está volviendo a activarse el transporte informal

Hayder Osorio de Cotrander, explicó que están trabajando a pérdidas, pues lo que actualmente se hacen a la semana es lo que anteriormente se ganaban en un solo día.

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Estos pañuelos o trapos rojos seguirán colgados en sus hogares como símbolo de protesta hasta que las autoridades atiendan al llamado de diálogo al que están convocando tras laborar a pérdidas durante estos meses.