A la cárcel hombre que robaba a personal de la salud

Bucaramanga

Un juez envió a la cárcel a un ladrón que tenía azotados a médicos y enfermeras del sector de Cañaveral y El bosque en Floridablanca.

Tras varios meses de seguimiento, la Policía pudo determinar que el hombre llevaba tiempo en esta práctica ilegal. Su modus operandi era que él hacía cacería a este personal que pasaba por la zona, identificaba a sus víctimas, las perseguía y con un arma blanca las intimidaba para robarles todas sus pertenencias.

En el momento de la captura el hombre se encontró infraganti hurtando las cosas de un médico que labora en el sector.

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Según el general Luis García, comandante de la Mebuc, las evidencias que presentaron los uniformados al momento de su judicialización, fueron contundentes para que este aceptara los cargos y un juez le dictara medida de aseguramiento.