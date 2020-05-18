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11 ago 2026 Actualizado 00:08

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MIGRACIÓN

VIDEO: El nuevo sector que ocupan los venezolanos

Un grupo de caminantes invadió los andenes de la vía a Pamplona, más adelante del Parque del Agua.

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Un grupo de migrantes venezolanos ahora se ubicó en las aceras y espacios públicos de la comuna 14 más adelante del Parque del Agua, en el extremo nororiental de Bucaramanga mientras se define algún tipo de transporte que los acerque a la frontera con su país.

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Oyentes de Caracol Radio indicaron que los extranjeros ahora optan por ocupar esos lugares y no el parque que se había convertido en su sitio de descanso ante el asedio de las autoridades locales.

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Los extranjeros armaron cambuches para pernoctar en el lugar; la alcaldía ha coordinado varios envíos de los migrantes a la frontera. Sin embargo, aparecen más personas solicitando ayuda para ir a Cúcuta.

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