VIDEO: El nuevo sector que ocupan los venezolanos

Bucaramanga

Un grupo de migrantes venezolanos ahora se ubicó en las aceras y espacios públicos de la comuna 14 más adelante del Parque del Agua, en el extremo nororiental de Bucaramanga mientras se define algún tipo de transporte que los acerque a la frontera con su país.

Lea también: USO pide aplicar pruebas de COVID-19 a trabajadores de Ecopetrol



Oyentes de Caracol Radio indicaron que los extranjeros ahora optan por ocupar esos lugares y no el parque que se había convertido en su sitio de descanso ante el asedio de las autoridades locales.

Lea también: No descartan hallar más cabecillas del ELN tras bombardeo en Montecristo

Los extranjeros armaron cambuches para pernoctar en el lugar; la alcaldía ha coordinado varios envíos de los migrantes a la frontera. Sin embargo, aparecen más personas solicitando ayuda para ir a Cúcuta.

Lea también: Desde esta semana se reactivan ventas en almacenes de ropa y calzado

