Turbo y Caucasia autorizados para levantar el aislamiento preventivo

El Distrito de Turbo y el municipio de Caucasia se convierten en los dos primeros municipios del país que reciben el visto bueno del Gobierno porque permanecen como localidades NO Covid-19, pues no sólo no han registrado caso en ningún momento sino que tomaron estrictas medidas para evitar el tránsito de personas desde y hacia esas regiones. Ambas localidades antioqueñas tendrán que expedir un decreto municipal reglamentario con las condiciones sanitarias para que la gente y los negocios vuelven a su vida normal.

El secretario de Gobierno de Turbo, Álex Córdoba, destacó que su municipio ya tenga la autorización, luego de que la semana pasada se hizo un piloto con la reapertura del comercio que ha funcionado con protocolos sanitarios.

“A vuelta de correo el Ministerio del Interior dio certificación al distrito, después de hacer la consulta con el Ministerio de Salud en un link en el que se establecen los municipios y distritos sin coronavirus, en el que aparece el municipio de Turbo”, explicó el funcionario.

El Gobierno Nacional también fue claro con ambas alcaldías, pues si en algún momento se registra cualquier caso de coronavirus, se deberá aplicar nuevamente el aislamiento obligatorio y todas las medidas nacionales para evitar la propagación del virus.