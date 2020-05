Se reactivaron las sesiones presenciales en la Asamblea de Risaralda

Tras una semana de estar sesionando desde casa, a través de plataformas virtuales, los 12 diputados de Risaralda regresaron al recinto de la Asamblea Departamental debido a un decreto expedido en esta región del país.

Daniel Silva, diputado del Polo Democrático, celebró esta decisión y aseguró que desde la semana anterior todos debieron trabajar presencialmente porque el Gobierno Nacional se los permitía.

"Estuve asistiendo la semana pasada al recinto de la Asamblea como un acto de inconformidad ante la decisión de no haber convocado a sesiones presenciales y porque la gente nos eligió a nosotros para sesionar presencialmente y no para hacerlo desde la casa; adicionalmente, en las últimas horas, la ministra del interior también le aclaró al Congreso de la República que en el mismo decreto nacional estaban exonerados de esa prohibición los servidores públicos, por lo tanto no había ningún inconveniente para asistir", afrimó Silva Orrego.

Así las cosas, en esta nueva etapa de sesiones, que va hasta el próximo 31 de mayo, seguirá dándose presencialmente y se deben garantizar todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y propagación del coronavirus.

Lea también: John Jairo Velásquez fue elegido como director de los Juegos Nacionales