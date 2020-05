Diez municipios de Risaralda cierran fronteras para reactivar su comercio

La Policía de Risaralda confirmó que no se permite el ingreso y la salida de personas a estas localidades si no están contempladas en las excepciones de ley; manifestó el coronel José Daniel Gualdrón comandante del Deris, que estas decisiones fueron contempladas por las autoridades municipales en conjunto con la departamental y la fuerza pública.

"No hay paso, no está permitido el tránsito de municipio a municipio si no está en las autorizaciones del Ministerio del Transporte, el Gobierno Nacional, departamental, local o la Policía Nacional; por lo siguiente, no estamos permitiendo los pasos", manifestó el coronel Gualdrón.

Estos cierres fronterizos se establecen como la principal medida para prevenir el contagio del COVID-19 en los municipios que hasta ahora no registran ningún caso de coronavirus.

