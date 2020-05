Paisas atrapados en Capurganá piden ayuda para regresar

Al menos veinte personas entre chefs, asistentes de cocina, mucamas y guías turísticos; están solicitando asistencia para salir del corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí, en el Chocó, al quedar varados y aislados, en medio de las restricciones por la presencia del COVID-19.

Se trata de los trabajadores de hoteles y hostales, que llevan dos meses sin empleo, ante el cierre de estos lugares y que, a pesar de no contar con los recursos para sostenerse en este lugar turístico, no han podido viajar a sus lugares de origen, por la suspensión del transporte y la escasez de dinero.

• Acnur entrega ayudas a Medellín para atender familias durante aislamiento

• Consumo de energía en manufacturas se recuperó un 10%

Óscar Mauricio Espinoza, una de las personas varadas aseguró que han solicitado apoyo del gobierno del Chocó y de Antioquia, pero que no han recibido respuesta.

“Desde el 20 de marzo partió el último avión con transporte hasta Medellín y nos quedamos aquí terminando las funciones, hoy me siento desempleado, pero no hemos podido viajar a Medellín. No tenemos atención de la Alcaldía de Acandí, ni permisos de los municipios de Antioquia para retornar a Medellín”, señaló el antioqueño que trabaja en este lugar del caribe Chocoano.

Insistió en solicitar un apoyo, o al menos, los permisos, para que estas personas retornen, ante las dificultades económicas y los posibles cierres, por varios meses, que deben mantener los hoteles.