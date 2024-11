Un exconcejal lleva dos años desplazado y su finca ocupada por ilegales en el Suroeste

Antioquia

Un exconcejal de uno de los municipios del Suroeste de Antioquia está viviendo una situación muy complicada por cuenta de los grupos armados ilegales que lo despojaron de su finca, en la que además vivía. Este hecho lo tiene bastante afectado en su economía, ya que no tiene donde vivir. El líder dejó el cargo el pasado 31 de diciembre de 2023, ya que le tocó salir del municipio para evitar que lo asesinaran.

Solicita a la Unidad de Restitución de Tierras que le ayude en este caso para él poder recuperar su finca de 17 hectáreas donde sembraba principalmente café, lo mismo que alimentos de pan coger y que está ubicada a unos 15 minutos de la cabecera municipal. Asegura que él ha tocado las puertas a varias entidades del Estado, incluso a congresistas antiqueños, pero no ha encontrado una respuesta a su problema.

“Y lo que pasa es que yo voy a ajustar ya 19 meses desplazado, despojado y con el gobierno no ha habido ninguna solución de ninguna clase, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Yo necesito que todas las ias se pronuncien porque yo no vivo del aire. Yo tengo ya, voy para dos años, eso es mucho. Yo necesito trabajar, yo necesito trabajar la tierra”, le comentó a CARACOL RADIO el exconcejal que solicita la reserva de su identidad.

El líder social salió desplazado incluso cuando era concejal y terminó su periodo por fuera del territorio sin protección, pese a las denuncias que ha interpuesto por las amenazas que le ha hecho el Clan del Golfo, el mismo grupo que hoy ocupa su predio, recalcó. También explicó cómo se produjo la intimidación y cómo le quitaron la finca.

“Ah, no. Fue con grupos al margen de la ley. Y allá la tienen ellos. Ellos vienen allá. Yo tenía que dejarlas. Que tenía que entregar los documentos y como no lo hice, pues, me amenazaron. Me dijeron que ya actuaban con violencia. Entonces yo no entregué documentos de la casa. Yo me desplacé solo, porque igual ya los hijos estaban en Medellín. Entonces me desplacé solo”.

Recalca que él al municipio no puede ir por la sentencia del grupo ilegal y recalca que la Unidad de Protección Nacional (UNP) solo le ha brindado protección y sí le entregó un celular, pero recalca que lo que necesita es que el Estado le recupere su finca.