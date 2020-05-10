Floristerías agotaron ramos a horas del día de las madres

Bucaramanga

A pesar de la cuarentena, las floristerías de Bucaramanga tuvieron que suspender la venta de ramos en la antesala del día de las madres por física falta de materia prima. El hecho se explica por dos motivos; uno, la gran cantidad de familias que ante la imposibilidad de salir de casa determinaron enviar un arreglo a sus seres queridos. Y dos, los proveedores de los negocios de la capital de Santander no pudieron suministrar la cantidad requerida para la ocasión.

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En la floristería Bukaflor indicaron a Caracol Radio que "por cuarentena varios distribuidores no pudieron enviar y no logramos traer la cantidad suficiente". De hecho, tuvieron que suspender la venta de ramos al mediodía de este sábado.

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En la página de El Pensil, otro afamado negocio de Bucaramanga se leía lo siguiente: "Estamos experimentando un gran volumen de pedidos. Por hoy no estamos recibiendo más pedidos. Mañana volveremos a abrir nuestra tienda".

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Los santandereanos tendrán que celebrar este domingo el tradicional día de madres bajo el toque de queda. La gobernación también mantiene el cierre de las fronteras del departamento como forma de evitar más contagios. Durante el fin de semana se han reportado dos nuevos casos de coronavirus en los municipios de Villanueva y Floridablanca.