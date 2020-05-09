VIDEO: Rubén Darío Gómez de la Mochila Cantora es ahora Doctor

Bucaramanga

El maestro Rubén Darío Gómez Plata, uno de los músicos más connnotados de la región, recibirá de forma virtual su título de Doctor en Artes Musicales y Dirección de Bandas de Viento de la Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos donde se encuentra desde hace algunos años radicado junto a su familia.

Rubén Darío es conocido ampliamente en la región por su trabajo en Mochila Cantora, organización artística fundada en 2002 con su esposa María del Pilar García Peña "como espacio de encuentro y creación musical".

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El maestro Gómez es egresado del programa de Licenciatura en Música de la Universidad Industrial de Santander, UIS. En la institución conformó y dirigió durante tres años la Banda Sinfónica Estudiantil. Ha sido productor musical y arreglista de varias agrupaciones de la región.

En su calidad de director e intérprete del piano recibió varios premios en los festivales de música andina colombiana más connnotados del país, entre ellos el Mono Núñez y Hato Viejo Cotrafa.

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En las vacaciones de mitad de año de 2019, el director de orquestas estuvo como invitado en el Personaje de la Semana de Caracol Radio.

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Durante su estadía dirigió algunos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab en el teatro Santander.

El portal de la Universidad de Nebraska destaca la graduación del maestro Gómez Plata; el artículo revela que en otoño comenzará a dictar clases en Southern Illinois University Edwardsville.



