Por funcionar en cuarentena fueron sellados dos moteles

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Bucaramanga

Operativos de la secretaría de salud de Bucaramanga y la Policía en varios establecimientos comerciales de la ciudad, dejó como saldo dos moteles sellados por estar operando en plena cuarentena.

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Estos lugares prestaban el servicio de alquiler de habitación por horas e incluso dos parejas se encontraban en el lugar.

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El secretario de salud de Bucaramanga Nelson Ballesteros señaló, "las parejas recibieron un comparendo, porque esta es una actividad que está prohibida por los protocolos de bioseguridad".

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Indicó el secretario que aunque se están habilitando algunos sectores económicos, los moteles no están contemplados, por tanto no puede estar en funcionamiento.