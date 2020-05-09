Santander sumó un nuevo caso de COVID-19

Bucaramanga

Tras más de una semana sin registrar nuevos positivos de COVID-19 en el departamento, el Ministerio de Salud confirmó que hay una nueva persona contagiada.

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Con este ya son 41 los casos en el departamento. Las autoridades de salud ya están realizando el cerco epidemiológico para detectar las personas con las que pudo haber tenido contacto para evitar una propagación.

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33 personas se han recuperado y tres más han muerto por la COVID-19.