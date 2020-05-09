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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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SALUD

Santander sumó un nuevo caso de COVID-19

En el país ya son más de 10 mil contagiados.

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Tras más de una semana sin registrar nuevos positivos de COVID-19 en el departamento, el Ministerio de Salud confirmó que hay una nueva persona contagiada.

EPS abonaron $6 mil millones a deuda con hospitales de Santander

Con este ya son 41 los casos en el departamento. Las autoridades de salud ya están realizando el cerco epidemiológico para detectar las personas con las que pudo haber tenido contacto para evitar una propagación.

Lea también: VIDEO: Médico denuncia despido por exigir insumos de bioseguridad

33 personas se han recuperado y tres más han muerto por la COVID-19.

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