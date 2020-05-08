Bucaramanga

La reactivación de varios sectores de la economía con la que mucha más gente a salido a las calles, ocasionó un efecto rebote: entre más personas salen hay más delincuencia, más robos y homicidios.

Comunidad de Villa Rosa denunció que ayudas no han llegado de la Alcaldía

En operaciones exprés recientes adelantadas por la policía Metropolitana de Bucaramanga, se ha incautado droga, se han capturado varías personas, y hasta 42 menores de menores de edad han sido conducidos a Comisarías de Familia.

Denuncian proliferación de vectores en Acualago

El general Luis García, comandante de la Mebuc, señaló que incluso el homicidio registrado ayer en una invasión en el barrio la cumbre, fue entre dos personas que resultaron beneficiados con la salida de la cárcel, tras la emergencia por la COVID-19.

"Sabemos que tenían temas personales pendientes desde la cárcel, estamos tras el agresor. La Policía ha hecho un mapeo de donde están personas cobijadas con las domiciliarias para tener un control sobre ellos", dijo el general.