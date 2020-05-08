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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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TURISMO

Denuncian proliferación de vectores en Acualago

Residentes de viviendas aledañas aseguran que esto ocurre por la falta de mantenimiento de las piscinas.

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Los habitantes del barrio Lagos en Floridablanca denunciaron que desde hace 15 días se aumentaron los zancudos en la zona.

Se levanta el pico y placa para quienes les coincide el pico y cédula

La razón sería la falta de mantenimiento a las piscinas de parque acuático, Acualago.

La móvil de Caracol Radio llegó hasta la zona y constató que el agua de las mismas está verde.

VIDEO: Médico denuncia despido por exigir insumos de bioseguridad

"Esto se puede convertir en una emergencia sanitaria. Si no nos mata el coronavirus, nos mata el dengue", dijo uno de los residentes del lugar.

La comunidad pide la intervención de la secretaría de salud y la administración del parque para que se sellen las piscinas.

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