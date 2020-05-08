Denuncian proliferación de vectores en Acualago

Bucaramanga

Los habitantes del barrio Lagos en Floridablanca denunciaron que desde hace 15 días se aumentaron los zancudos en la zona.

Se levanta el pico y placa para quienes les coincide el pico y cédula

La razón sería la falta de mantenimiento a las piscinas de parque acuático, Acualago.

La móvil de Caracol Radio llegó hasta la zona y constató que el agua de las mismas está verde.

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"Esto se puede convertir en una emergencia sanitaria. Si no nos mata el coronavirus, nos mata el dengue", dijo uno de los residentes del lugar.

La comunidad pide la intervención de la secretaría de salud y la administración del parque para que se sellen las piscinas.