Tres rutas de Metrolínea cambian su recorrido en Bucaramanga

Los usuarios de las rutas P10, P14 y 17 Fontana deberán tener en cuenta un cambio temporal en su recorrido debido a las obras que se adelantan en el sector de Provenza.

Este cambio se da por el cierre de la calle 104 con carrera 25, una intervención que hace parte de las obras de infraestructura ejecutadas por la Alcaldía de Bucaramanga.

Con este ajuste la idea es mantener el acceso de los buses a la Estación de Transferencia Provenza Occidental mientras permanece la restricción vial.

Durante este periodo, las tres rutas dejarán de transitar por su recorrido habitual y circularán por la calle 105, la carrera 22 y la calle 100. Luego continuarán por los barrios San Luis y Diamante II antes de llegar a la Estación de Transferencia Provenza Occidental.

Metrolínea S.A. informó que esta modificación será temporal y se mantendrá mientras avanzan las obras en el sector. Una vez sea habilitada nuevamente la calle 104 con carrera 25, las rutas P10, P14 y 17 Fontana retomarán su recorrido habitual.

Por esta razón, la recomendación para los usuarios es programar con tiempo sus desplazamientos y tener en cuenta este cambio mientras se normaliza la movilidad en Provenza.