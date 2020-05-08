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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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SALUD

VIDEO: Médico denuncia despido por exigir insumos de bioseguridad

El hecho se registró en el Hospital Integrado San Juan de Cimitarra donde manifestó que no se están protegiendo a los profesionales de la salud.

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Se trata de la médico general, Paola Zambrano quien llevaba 2 años como coordinadora del Hospital Integrado San Juan de Cimitarra y hace unos días inesperadamente recibió la carta de despido por correo electrónico.

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Aseguró que las razones se debieron a que puso la queja ante la gerente del hospital porque le estaba llegando a su personal un kit de bioseguridad de muy baja calidad que no los protegía.

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Manifestó que no supo que la habían despedido hasta que en un trato indignante no la dejaron entrar a las instalaciones a laborar.

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La médico general, señaló que a su cargo estaban cerca de 70 profesionales del hospital integrado de la parte asistencial que a la fecha no están recibiendo esos insumos de bioseguridad que los proteja del contagio de la COVID-19.

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