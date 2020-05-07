Bucaramanga

Según Pablo Cáceres Serrano, gerente del hospital Manuela Beltrán, la UCI que dejó de prestar servicios fue la de una IPS privada, que tenía un salón en arriendo en el centro asistencia, que le tocó cerrar por una deuda de más de cinco mil millones de pesos con el hospital.

Agregó que e la UCI privada San Gabriel, que cerró servicios a partir del 30 de abril del presente año, era operada por la EPS Colmèdica.

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Ratificó que la UCI del hospital está activa y presta servicios a quien lo requiera y más aún está preparada para en caso de una necesidad de atención especializada a aquellas personas que se compliquen en caso de salir positivo en coronavirus.

Argumentó que desde noviembre este IPS, no le ha cancelado ni un solo pesos al hospital y por eso fue necesario colocar una acción judicial ante un juez del municipio de El Socorro, que ordenó un embargo por la deuda de más de cinco mil millones de pesos.

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Dijo que Corpomedica no tiene la razón jurídica, ya que ha colocado dos acciones de tutela, han salido a favor del hospital y en contra de este prestador de servicios médicos especializados

Indicó el gerente del hospital de El Socorro, Pablo Cáceres Serrano, que ahora esperan que esta IPS, desocupe el piso donde tiene sus equipos, para que este centro asistencia se pueda expandir y prestar un mejor servicio a las comunidades del sur del Departamento de Santander.

Ratificó que el hospital cuenta con su propia UCI, la cal está conformada con cinco camas para adultos y cuatro pediátricas y ene estos momentos hay un plan de expansión de 50 camas.