Bucaramanga

Los familiares de la expolicía aseguraron que no es suficiente que Juan Guillermo Valderrama reciba una condena de 36 años y 6 meses por el asesinato y la desaparición forzada de Ilse Ojeda.

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Alejandra Ojeda, hermana de la víctima, indicó que es muy poco tiempo de condena que se le dará al victimario y que debe cumplir una condena plena sin rebajas por su buen comportamiento.

Destacó que a pesar de que la abogada de de Valderrama pidió perdón en nombre de él , espera que el santandereano lo haga con la familia para que puedan estar tranquilos y liberarse de esa muerte que les ha retumbado todo este año.

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Por otro lado, los familiares están a la espera de que se realice la indemnización no solo del vehículo que se adquirió en Medellín cuando mantenían un romance , sino también del sueldo que recibió la sargento como pensión y el dinero que se gastó en el arrendamiento de un apartamento en la de azúcar.