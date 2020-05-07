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11 ago 2026 Actualizado 00:29

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Están disparados los accidentes de tránsito

Pese a que solo por las calles de Bucaramanga se moviliza únicamente el 10 por ciento de los vehículos, no baja la racha de accidentes.

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Están disparados los accidentes de tránsito en Bucaramanga en el presente año, donde en loas tres primeros meses  14 personas han fallecido y han ocurrido 780 siniestros viales.

Para frenar esta situación y evitar que los santandereanos siguán muriendo en las vías de Bucaramanga, la Policía y tránsito lanzaron la campaña de prevención y adecuación, denominada Aulas Prácticas de Seguridad Vial, destinada especialmente a brindar protección a los motociclistas que son lo quemas generan accidentes de tránsito en este región del país, afirmó el  general Luis Ernesto García. comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga.

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En esta temporada de pandemia donde el tráfico vehicular ha disminuido en un 90 por ciento en Bucaramanga los accidentes de motociclista se aumentaron y por eso es necesario apostarle a la seguridad vial, ya que la cifra de muertos y de accidentes es muy alta, explicó el general.

Dijo que no solamente se pretende sancionar, sino que también crear conciencia especialmente en la población que se mueve en motocicletas.

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En Bucaramanga, cinco son los puntos críticos donde diariamente ocurren accidente, donde el 64 por ciento de los siniestros viales ocurren por imprudencia de algunos motociclistas.

 Los sitios más críticos, están localizados en cinco comunas de Bucaramanga, como son: Cabecera del llamo, San francisco, oriental, Centro y Concordia.

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