Exárbitro Pablo Lunati arremete contra los jugadores colombianos: “La mayoría no tienen cerebro”

Una nueva polémica inició en Argentina en torno a los jugadores colombianos, luego de las declaraciones del exárbitro de este país Pablo Lunati en PicadoTV al referirse a Kevin Castaño, jugador propiedad de River Plate, que no será tenido en cuenta por el técnico Eduardo Coudet y que busca club para la nueva temporada.

La polémica de Lunati comenzó luego de que Castaño, quien no se ha presentado al club desde su retorno del Mundial 2026, comentara ‘¡Bien, animal!’ a una publicación de Jaminton Campaz, jugador de Rosario Central, sobre el partido en el que los rosarinos vencieron a River en la jornada 3 de la liga argentina.

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Lunati critica a Kevin Castaño

El exárbitro mostró su descontento por la actitud de Castaño que no tuvo un buen desempeño con los ‘Millonarios’ y reforzó la gran inversión que hizo el club por traerlo, Lunati aseguró que: “Al maleducado de Castaño, que le puso un me gusta y le dijo ‘bien, animal’ a un jugador que nos hizo un par de jugadas, hay que traerlo, ténganlo un mes cortando el pasto”.

Igualmente, se refirió a los números que dejó el centrocampista en su paso por el equipo, con el que tiene contrato hasta 2028: “fue un don nadie, cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso. 15 millones de dólares pagamos por este muñequito”.

River continúa avanzando con la salida de Castaño, y según confirmó César Merlo, las negociaciones con Atlético Mineiro se mantienen vigentes y se encuentran avanzadas, buscando un préstamo de un año del colombiano.

Críticas a los jugadores colombianos

Pero el enojo de Lunati fue más allá de Castaño, y fue crítico de los jugadores colombianos y su mentalidad de juego, dando declaraciones que han generado polémica e incluso han sido tildadas de xenofobas.

“La mayoría, no todos, la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro. Creí que había diferencia entre los blancos y los otros, de los colombianos, porque decían que unos no eran iguales a los otros; la mayoría no tienen cerebro”.

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