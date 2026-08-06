Designan nuevo director seccional de Fiscalías en Santander

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación confirmó la designación del nuevo director del organismo en Santander. La oficina de prensa de la institución informó que en el cargo fue designado Carlos Eduardo Castañeda Crespo. El funcionario se desempeñaba como presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

El nuevo director es un abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia; ha trabajado en distintos cargos en la Rama Judicial. También ha hecho carrera en la Fiscalía General de la Nación. De hecho, fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y fiscal especializado.

De su hoja de vida, la Fiscalía destaca “su vocación académica” por cuanto “ha sido docente de universidades como la Católica de Colombia; la Universidad Militar Nueva Granada; la Universidad del Rosario y la Universidad Libre de Colombia”.