Juez suspendió de manera provisional empréstito de más de medio billón de pesos en Bucaramanga

Bucaramanga

El juzgado 11 administrativo del circuito de Bucaramanga decretó la suspensión provisional de los efectos del acuerdo 009 de 2026, mediante el cual el Consejo municipal autorizó el alcalde Cristian Portilla para celebrar contratos de empréstito hasta por 538.611 millones de pesos que son para financiar diferentes proyectos contemplados en el plan de desarrollo.

Esta decisión se produjo dentro de una demanda de simple nulidad presentada por el entonces representante la cámara por Santander, Cristian Avendaño, que cuestionó la legalidad del acuerdo al considerar que existían presuntas irregularidades en su trámite y en la motivación del acto administrativo.

En este documento, el juez resuelve que “decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo No. 009 del 2 de junio de 2026, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, “Por medio del cual se conceden autorizaciones al alcalde de Bucaramanga para celebrar contratos de empréstito y se dictan otras disposiciones”. Lo anterior, conforme la parte motiva”.

El exrepresentante Avendaño indicó que “eso es un vicio insubsanable, por tanto yo creo que el resultado de la primera instancia va a ser exactamente el mismo. ¿Qué pasó después? Pues que ayer sancionaron el acuerdo municipal que aprobaron en el Concejo, con el cual adicionaron al presupuesto 644.000 millones de pesos, de los cuales 538.000 son de los contratos de empréstito de la Alcaldía. ¿Cuál es el detalle? Pues que ellos aprobaron esa adición presupuestal, pero no sé dónde están los contratos de empréstito que justifiquen que efectivamente ellos tienen ese rubro para adicionarlo al presupuesto".

Con esa decisión, el empréstito por más de 538.611 millones de pesos queda suspendido de manera provisional mientras avanza el proceso de nulidad en la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Será durante el trámite de la demanda cuando el Tribunal Administrativo de Santander determine si el acuerdo se ajusta o no a la normatividad vigente, y en consecuencia, si mantiene o revoca de forma definitiva, la autorización otorgada por el Concejo municipal para contratar la millonaria operación de crédito.