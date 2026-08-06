La Unab recibió la renovación de la certificación internacional en buenas prácticas de enfermería.

Bucaramanga

La Universidad autónoma de Bucaramanga renovó su certificación internacional como organización anfitriona del programa Best Practice Spotlight Organization (BPSO), un reconocimiento que la ratifica como referente en la implementación de buenas prácticas de enfermería, basadas en la evidencia científica y centradas en la atención humanizada de los pacientes.

Con esa renovación, la institución educativa no sólo mantendrá este reconocimiento, sino que continuará acompañando a otras universidades y entidades de salud, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica para que también obtengan esta misma certificación. La Unab actualmente también está liderando el proceso de mentoría de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y de la Universidad Nacional. También está brindando seguimiento a instituciones en El Salvador y en México.

La gerente general de la asociación profesional de enfermeras en Ontario en Canadá Doris Grinspun destacó que la Unab se ha convertido en un aliado estratégico para poder expandir este modelo de calidad en diferentes países de Latinoamérica.

“La Unab lleva el programa adelante con todo el rigor que se necesita. Siguen usando al pie de la letra las guías que produce nuestra asociación, participan de manera permanente en capacitación, forman a otros profesionales y hacen un monitoreo continuo de las instituciones que les asignamos dentro y fuera del país. Por eso podemos confiar en la fidelidad y la seriedad con la que desarrollan este programa”, agregó la doctora Grinspun.

Dijo también la gerente que las guías de buenas prácticas se actualizan cada cinco años con base en la evidencia científica más reciente y están abarcando temas como la prevención de las caídas, el manejo del dolor, la atención al adulto mayor, la equidad en salud, lactancia materna y también la prevención del consumo de sustancias. Según señaló, su implementación mejora la calidad de la atención, también fortalece la formación de los profesionales de salud y contribuye a reducir costos en los sistemas sanitarios al disminuir las complicaciones en los pacientes.

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