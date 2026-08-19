Mujer recibió ocho puñaladas por parte de su pareja sentimental en el barrio Girardot de Bucaramanga

Una mujer de 44 años, identificada como Edith Carrillo Niño, recibió ocho puñaladas durante una agresión registrada en el barrio Girardot de Bucaramanga. Por estos hechos, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 50 años, quien sería su pareja sentimental.

El caso ocurrió en la calle 25 entre carreras 4 y 5, donde los uniformados fueron alertados sobre una riña. Al llegar al lugar, encontraron a la mujer lesionada y al señalado agresor, quien tenía en su poder un arma cortopunzante.

Los policías intervinieron de inmediato, redujeron al hombre y le incautaron el arma. Entre tanto, la víctima recibió atención inmediata y fue trasladada al Hospital Universitario de Santander.

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El capturado y el arma incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será esta entidad la encargada de presentarlo ante un juez para que defina su situación judicial.

“Ante cualquier situación de violencia al interior de los hogares, nuestros uniformados tienen el compromiso de actuar de manera inmediata para proteger a las víctimas y restablecer las condiciones de seguridad. En este caso, la información oportuna permitió la reacción de nuestros policías y la captura del señalado agresor”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La Policía invitó a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia que pueda poner en riesgo la integridad de las personas a través de la línea de emergencias 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, “bajo absoluta confidencialidad”.