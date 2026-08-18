Sin luz permanece el Coliseo de Tenis de Mesa en Bucaramanga. Esto responden desde el Inderbu

Casi tres meses completa sin servicio de energía el Coliseo de Tenis de Mesa de Bucaramanga, ubicado en la Ciudadela Real de Minas, al sur de la ciudad, luego de un acto de vandalismo ocurrido el pasado 4 de junio, cuando fueron robados los cables de cobre de alta tensión que suministraban electricidad al escenario deportivo.

Así lo denunció en entrevista con Caracol Radio Cristian Rincón, entrenador de la Liga Santandereana de Tenis de Mesa, quien explicó que el robo se produjo por las alcantarillas ubicadas en el exterior del coliseo. Según relató, aunque la situación fue reportada oportunamente y las autoridades conocieron lo ocurrido, la solución no ha llegado.

“Nosotros simplemente estamos pidiendo que se atienda el tema de la luz, porque es que nosotros no tenemos ni los recursos ni somos la entidad encargada de volver a poner el suministro de luz en el lugar”, señaló Rincón.

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La afectación, según el entrenador, va mucho más allá de no poder utilizar el escenario durante las noches. Rincón explicó que el coliseo requiere iluminación incluso durante el día y que, por esta razón, prácticamente toda la comunidad del tenis de mesa en Bucaramanga está paralizada.

“Casi un 100% de la comunidad del tenis de mesa acá en Bucaramanga está totalmente parado”, afirmó. Los entrenamientos de niños, jóvenes y adultos se han visto interrumpidos, mientras que los deportistas que se preparaban para los Juegos Intercolegiados tampoco han podido mantener su proceso.

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Resaltó que entre lunes y sábado el escenario recibe aproximadamente entre 200 y 300 deportistas de diferentes edades, desde niños de siete y ocho años hasta adultos mayores. A esto se suman entre 100 y 200 personas, usuarios de la comunidad, que utilizan semanalmente el espacio para actividades recreativas.

La preocupación también alcanza eventos de mayor nivel. Bucaramanga es sede desde hace más de 20 años del torneo máster, dirigido a mayores de 35 años y considerado uno de los encuentros más importantes del tenis de mesa en el país y Latinoamérica. La realización de esta competencia, prevista para noviembre, actualmente está en duda por las condiciones del escenario.

¿Qué responde el Inderbu?

Tras conocerse la denuncia Caracol Radio habló con la directora del Inderbu, Sandra Milena Rodríguez, quien ratificó que el escenario sí fue víctima de vandalismo y explicó las acciones adelantadas por la entidad. “Inicialmente se tomaron medidas para evitar nuevos robos, entre ellas puntos de soldadura en las zonas donde están ubicadas las redes”, comentó.

Sin embargo, explicó que la magnitud del daño impidió restablecer rápidamente el servicio. Además, al tratarse de una intervención que requiere contratación pública, el Inderbu tuvo que adelantar diferentes procedimientos técnicos.

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“Dentro de ellos están la solicitud de un concepto técnico solicitado a la Electrificadora de Santander, así como diferentes visitas técnicas que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas”, indicó la funcionaria.

Según la directora del Inderbu, con la información técnica ya recopilada, esta semana comenzó el proceso contractual para intervenir las redes eléctricas. La entidad estima que antes de finalizar agosto o a comienzos de septiembre pueda quedar solucionado el problema y regresar el servicio de energía al Coliseo de Tenis de Mesa de Bucaramanga.