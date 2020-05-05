Seguirá toque de queda y cierre de fronteras en Santander

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Bucaramanga

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, informó que tras la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio, que será anunciado por el Gobierno Nacional, se determinó mantener el cierre de fronteras y el toque de queda.

La economía en Santander podría activarse gradualmente

Esto quiere decir que al departamento no podrán ingresar personas provenientes de otros departamentos como Boyacá y Norte de Santander.

"En Santander tenemos buenas cifras nos hemos mantenido con pocos casos de COVID-19 y debemos seguir con cuidados. Estamos mirando la forma de habilitar la economía gradualmente pero manteniendo todos los protocolos de seguridad", dijo el mandatario.

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El toque de queda también se mantendrá de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana entre semana, y la restricción el fin de semana será todo el día.

En consecuencia, los municipios en donde se empiece a reactivar la economía, solo podrán trabajar de lunes a viernes.

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Transporte

Indicó la gobernación que estudia la posibilidad de habilitar el transporte intermunicipal bajo un protocolo en el que se eviten aglomeraciones de personas.