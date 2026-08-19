“¡No me pegue!”: en video quedó registrada agresión contra una mujer en Girón, Santander

Un video difundido en redes sociales en las últimas horas generó preocupación en Girón, Santander, luego de que se observara a un hombre golpeando a una mujer, quien, durante el hecho, gritaba y pedía que no la agredieran, al tiempo que sostenía a un bebé en sus brazos.

En la grabación se escuchan los reclamos de la víctima, quien manifiesta estar cansada de la situación que vive en su hogar y cuestiona los conflictos familiares que, según sus palabras, se han presentado mientras permanece junto a su hija.

“¡Que no me pegue! no me pegue, no me pegue. ¡maldito, maldito ¡a mí no me esté pegando! ¡maldito! Yo también tengo papá y tengo familia! ¿Usted cree que es justo que yo esté en esta situación con mi hija? no es justo. ¿Hasta cuándo, pues? todo lo hago yo en esta maldita casa, nunca nada les parece, nada es suficiente, ¿ah? ¿hasta cuándo entonces? ¿nada es suficiente? estoy cansada. ¡Nada, nada les parece, nada!“, gritaba la mujer en el video difundido, en medio de la agresión.

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Tras conocerse las imágenes, la Alcaldía de Girón, a través de la Dirección de Seguridad y Familia y en articulación con la Comisaría de Familia y la Policía Nacional, activó la ruta de atención.

Lizeth García, directora de Seguridad y Familia, explicó que la Policía trasladó durante la noche a la joven y a su bebé hasta las instalaciones de la Comisaría de Familia, luego de conocer los hechos ocurridos en el sector de Marianela, parte baja.

Según las primeras indagaciones, el caso no correspondería a un episodio de violencia intrafamiliar entre pareja, sino a un conflicto familiar en el que estarían involucrados la joven, su progenitora y quien es identificado como su padre social.

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“Dejamos claro para toda la comunidad que no aceptamos ningún tipo de violencia, que nada justifica la violencia y menos contra la mujer”, afirmó García.

La funcionaria indicó además que la menor de edad se encuentra actualmente en un hogar de paso, mientras la Comisaría de Familia adelanta las actuaciones correspondientes para garantizar sus derechos y determinar las medidas de protección necesarias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar situaciones de violencia y aseguraron que continuarán articulando acciones para atender este tipo de casos en el municipio.