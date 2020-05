Disminuyen las cifras de casos de dengue en el Valle

La epidemia de dengue a nivel departamental ha empezado a disminuirse, según la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, actualmente se presenta una mayoría en los casos de dengue común y pocos reportes de casos graves.

“Eso significa que la epidemia empieza a pasar y que el número de personas que se van a complicar disminuye, la epidemia de dengue entró en su fase de resolución”, expresó Lesmes.

Sin embargo, la funcionaria resaltó que el número de casos en la ciudad de Cali es preocupante, llegando ya a 8255, lo que representa el 46.66% a nivel departamental.

“El hecho de que no tengamos el pico de epidemia alto no significa que deje de circular entre nosotros y que no sigamos atentos a no tenerlo en nuestro hogar... la lucha contra el zancudo es de todos y de todos los días”, afirmó.

