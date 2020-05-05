Bucaramanga

Una muy buena noticia podría darse en Santander por el comportamiento que se ha originado en cuanto al Coronavirus, pues actualmente de las 40 pruebas que han arrojado positivo, solo seis personas están contagiadas, pues ya 31 superaron la pandemia.

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Por esto mismo, el gobernador de Santander , Mauricio Aguilar, indicó que de los 87 municipios, en 80 localidades no ha habido contagio.

Por lo anterior, existe la posibilidad de activar la economía y el sector social en algunos gremios.

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"Nosotros estudiamos la posibilidad de esa reactivación interna, la idea es que al interior nuestras empresas e industrias comiencen sus actividades que a diario nos permiten ingresos para las familias santandereanas, también estudiamos la posibilidad de cierre de fronteras, nosotros queremos evitar que se propague el virus, estamos estudiando con el sector salud para avisarle en las próximas horas".