VIDEO: Patrullero atiende parto de emergencia

Bucaramanga

En una vivienda al occidente de la ciudad se dio lo que podría ser un milagro esta cuarentena. Una mujer venezolana no pudo aguantar las contracciones y dio a luz, antes de llegar a una clínica. Un patrullero con amplia experiencia en procedimientos neonatales, ya atendido seis, fue quien asistió el parto.

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La pequeña 'cristinita' como fue llamada nació en excelentes condiciones y en este momento se recupera junto con su mamá en el Hospital Universitario de Santander, indicó el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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"Un caso que implicó la atención de un parto, una actividad muy bonita que hay que destacar del patrullero que logró asistir en esta vivienda a una mujer venezolana", indicó el general.

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El alto oficial también destacó la valerosa acción de sus uniformados en las últimas horas quienes impidieron el suicidio de un hombre en el puente la novena.