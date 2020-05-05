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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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VIDEO: Patrullero atiende parto de emergencia

La mujer de nacionalidad venezolana no aguantó llegar a un centro médico y dio a luz en su vivienda.

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En una vivienda al occidente de la ciudad se dio lo que podría ser un milagro esta cuarentena. Una mujer venezolana no pudo aguantar las contracciones y dio a luz, antes de llegar a una clínica. Un patrullero con amplia experiencia en procedimientos neonatales, ya atendido seis, fue quien asistió el parto.

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La pequeña 'cristinita' como fue llamada nació en excelentes condiciones y en este momento se recupera junto con su mamá en el Hospital Universitario de Santander, indicó el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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"Un caso que implicó la atención de un parto, una actividad muy bonita que hay que destacar del patrullero que logró asistir en esta vivienda a una mujer venezolana", indicó el general.

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El alto oficial también destacó la valerosa acción de sus uniformados en las últimas horas quienes impidieron el suicidio de un hombre en el puente la novena.

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