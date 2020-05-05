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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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Empresas empezaron a trabajar 24 horas

La Alcaldía de Bucaramanga está supervisando las compañías para verificar que cumplan con los protocolos de bioseguridad.

Empresas empezaron a trabajar 24 horas

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Precisamente una de esas empresas fue Nexans Colombia, experto global en cables, en donde están trabajando en tres turnos de ocho horas, para cumplir con la propuesta del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, de abrir las empresas 24 horas.

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Yennit Silva de la empresa señaló como se adelantan los trabajos, "estamos tres turnos de aproximadamente 40 personas, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. El personal debe respetar el distanciamiento social y tener cubrimiento facial".

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El gremio del calzado que también inicio hoy labores modificó su horario y el ingreso ahora es a las 10:00 de la mañana con salida a las 8:00 p.m., la idea es que no se congestione el transporte publico.

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