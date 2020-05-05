UIS extendió plazo para pago de la matrícula hasta el viernes
El Consejo Académico de la institución tomó la determinación de conceder unos días más para cumplir con el trámite.
Bucaramanga
El Consejo Académico de la UIS amplió hasta el 8 de mayo el plazo para el pago de la matrícula correspondiente al primer periodo académico del 2020.
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El beneficio coboija a los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías Fisicomecánicas e Ingenierías Fisicoquímicas, y los de la Facultad de Salud.
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Se exceptúan los programas de Medicina a partir del VII nivel, Fisioterapia el X nivel y Microbiología a partir del IX nivel en la sede Bucaramanga.
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La universidad indicó que la decisión "es el resultado del ejercicio de concertación de acuerdos y garantías con los estudiantes para el inicio del primer periodo académico del año 2020".
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Varios padres de familias habían llamado a Caracol Radio para advertir que tuvieron problemas con el pago de la matrícula porque en los bancos no pasaba el código de barras de los recibos.