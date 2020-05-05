UIS extendió plazo para pago de la matrícula hasta el viernes

Bucaramanga

El Consejo Académico de la UIS amplió hasta el 8 de mayo el plazo para el pago de la matrícula correspondiente al primer periodo académico del 2020.

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El beneficio coboija a los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías Fisicomecánicas e Ingenierías Fisicoquímicas, y los de la Facultad de Salud.

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Se exceptúan los programas de Medicina a partir del VII nivel, Fisioterapia el X nivel y Microbiología a partir del IX nivel en la sede Bucaramanga.

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La universidad indicó que la decisión "es el resultado del ejercicio de concertación de acuerdos y garantías con los estudiantes para el inicio del primer periodo académico del año 2020".

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Varios padres de familias habían llamado a Caracol Radio para advertir que tuvieron problemas con el pago de la matrícula porque en los bancos no pasaba el código de barras de los recibos.