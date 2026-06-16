Convocan consejo de seguridad por amenazas a comunidad artística de la EMA

Un consejo de seguridad revisará mañana, miércoles 16 de junio, las denuncias de amenazas contra integrantes de la EMA.

La reunión fue convocada por la Alcaldía de Bucaramanga luego de los reportes conocidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. El objetivo es coordinar acciones de protección y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Nathalia Torres, explicó que en la reunión participarán los organismos competentes y de seguridad para coordinar acciones de protección dirigidas a las personas afectadas.

La convocatoria se produce luego de que artistas, gestores culturales, docentes, estudiantes y algunos funcionarios administrativos denunciaran haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.

“Han recibido mensajes amenazantes de acoso, de discriminación, de violencia, incluso de presión política por medio de WhatsApp”, señaló la funcionaria.

Torres indicó que, tras conocer los casos, el Instituto activó protocolos de atención y estableció comunicación con las autoridades competentes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Además, se habilitó acompañamiento jurídico y psicológico para las víctimas, con apoyo de la Policía, la Patrulla Púrpura y otras entidades encargadas de orientar la presentación de denuncias.