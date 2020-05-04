El Sena está ofreciendo más de 300 cursos cortos virtuales

Bucaramanga

El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, anunció que hay más de 300 cursos cortos virtuales a los que los colombianos se pueden inscribir. Cada curso dura entre 5 o 6 semanas y cada persona podrá realizar hasta cuatro cursos al tiempo.

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El Sena señaló que dispone de cursos en todas las áreas y los más solicitados son: los 10 niveles de inglés, Seguridad y Salud en el Trabajo, Microsoft Excel, Inventarios, Análisis Financiero, Auditoría de Calidad, Administración de Recursos Humanos y Gastronomía, entre otros.

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Las inscripciones están disponibles durante todo el año, la formación se inicia cuando se complete la demanda que requiere cada uno de los cursos cortos virtuales, y al terminar se otorgará un certificado.

La plataforma está habilitada todo el tiempo y a ella pueden acceder hasta colombianos en el exterior.

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La inscripción

Primero debe ingresar a la página www.senavirtual.edu.co, en el menú superior, elija la opción Cursos Cortos y seleccione el área de conocimiento en la que se quiere formar.

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Revise el listado de cursos y conozca su descripción en los archivos pdf. Cuando sepa qué curso quiere, pulse clic en la opción de inscripción que aparece en los formatos pdf.

Si no está registrado en SenaSofia Plus, regístrese, siga los pasos de la inscripción y le llegará un correo confirmando que usted ya está inscrito.