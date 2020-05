“Para el 11 de mayo debe haber muchísima más gente contagiada”: Dau

El mandatario de los cartageneros despejo así las dudas frente a la comercialización de Avianca de tiquetes a través de sus redes sociales y de su página web de trayectos principalmente entre Cartagena y Bogotá y que frente a eso no permitirá la reactivación del movimiento de pasajeros nacionales desde el Rafael Núñez.

“La ciudad de Cartagena se reabrirá cuando estemos seguros que se puede abrir, cuando no vamos a incurrir más peligro, cuando no vamos a traer más coronavirus importado de otras partes de Colombia hasta acá.”

Recordó que la terminal aérea de Cartagena está habilitada solo para vuelos humanitarios autorizados por el Gobierno Central sin el descenso de pasajeros y el transporte de carga.

“Es que el 11 de mayo no vamos a permitir llegada de pasajeros Cartagena, en este momento lo único que están permitidos, lo único que están permitidos son los vuelos por razones humanitarias y por cuestiones de carga. Turismo de gente viajando entre Cartagena y Bogotá y otros sitios no se va a dar mientras exista está crisis. Nosotros todavía no hemos hecho pico con esta crisis, para el 11 de mayo debe haber muchísima más gente contagiada de la que hay ahora para ponernos a pendejear abriendo el aeropuerto.”

