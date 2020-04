"Debemos escuchar la necesidad manifiesta de los detenidos"

En entrevista con Caracol Radio, Daniel Rico, Politólogo y columnista de Semana Digital, expuso algunos aspectos fundamentales para entender el hacinamiento carcelario en Colombia, la expansión del COVID-19 en los centros de reclusión y sus posibles implicaciones.

Rico explicó que, en Colombia, hay aproximadamente 180 mil personas detenidas, de las cuales, aproximadamente, 60 mil tienen casa por cárcel y otras 123 mil están detenidas de manera intramural, excediendo en un 50% la capacidad real de algunos centros carcelarios.

“Se creó, hace unos años, una norma que tenía mucho sentido jurídico, pero que terminó siendo un fracaso operativo y fue restringir el acceso de una persona a una cárcel, hasta que no existiera un nuevo cupo. Esto generó un trancón”.

Explicó que, debido a la errada ejecución de esta medida, aproximadamente 10 mil personas han llegado al sistema penal colombiano y no son llevadas a una cárcel, sino que permanecen en estaciones de Policía, las URI y los calabozos de la Fiscalía.

"Ese es el peor problema de hacinamiento que tiene Colombia. Hablamos mucho de las cárceles, pero poco de las estaciones de Policía. He recorrido muchas cárceles de este país y lo que he visto es más parecido a un campo de concentración Nazi, que a un centro de rehabilitación", manifestó.

Finalmente, con respecto a los desórdenes presentados en varias cárceles del país de manera simultánea el pasado sábado, 21 de marzo, el columnista dijo que existe una necesidad manifiesta de los detenidos, quienes piden lo básico para atravesar la emergencia sanitaria por el COVID-19.

"Por ejemplo, en la cárcel de Villavicencio, de 1.800 detenidos ya hay 300 personas con el virus y lo que sabemos es que, hasta hace 4 días, solo había una enfermera y una auxiliar. No podemos cerrarnos a los mensajes que están enviando desde las cárceles y no podemos reducirlo a un motín, un complot o una estrategia desestabilizadora. Aquí hay que manejar este tema de manera correcta, que no se ha hecho".