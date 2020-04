Niña que sufre de cáncer espera tratamiento para recuperarse en Cartagena

Desesperada por la falta de respuestas, Marta Ramírez, hizo un llamado enérgico a la Superintendencia de Salud para que la EPS Ambuq agilice la autorización de los tratamientos que necesita su hija de 11 años, quien padece de cáncer renal en Cartagena.

De acuerdo a la madre afectada, desde la última junta médica que se llevó a cabo el 27 de febrero está esperando un pronunciamiento porque la menor de edad tuvo su tercera recaída de pulmón.

Lea también: Nos insultan y dicen que tenemos el virus: personal médico en Cartagena

“Me dijeron que necesitaban cirugía para sacarle el de tumor de Wilms, trasplante de médula y una quimioterapia. Hasta el sol de hoy no han autorizado nada, la respuesta que me han dado es que están agilizando y lo peor es que ahora no cogen el teléfono ni responden mensajes”, sostuvo Ramírez.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA