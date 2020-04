Algunos bancos no están haciendo créditos a los empresarios: Gobernador

EL Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, Señaló que algunos empresarios y propietarios de fábricas le han manifestado que varios bancos no están prestando los recursos que en estos momentos se necesitan para hacer frente a la emergencia social y económica en el país, por lo cual pidió acciones inmediatas al Gobierno.

"Quiero llamar la atención de la banca comercial nuestra, aunque se han liberado alguno recursos a mi me llaman los empresarios de Pereira y me dicen, que la banca comercial no les presta, a sabiendas que hay instrucciones y recursos disponibles, entonces sin generalizar, veo que hay unos bancos que no están ayudando a pasara estas necesidades" mencionó.

Agregó el Mandatario departamental, que se requiere que los recursos que han sido anunciados por parte del Gobierno Nacional, inyectados través de la banca comercial, lleguen finalmente a los pequeños y medianos empresarios, toda vez que estos son los que mantendrán activa la economía.

