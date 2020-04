Campesinos denuncian resurgimiento de grupos armados en los Montes de María

Líderes de los Montes de María, de Bolívar y Sucre, insistieron en que es urgente visibilizar los riegos que corren ellos y sus poblaciones ante la evidencia del resurgimiento paulatino de grupos armados ilegales en la región.

Hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que se adopten las acciones de protección que eviten una nueva escalada de violencia en esta zona.

Reunidos de forma virtual y convocados por el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, que dirige Ricardo Esquivia Ballestas, Premio Internacional de Paz, unos 25 dirigentes de organizaciones sociales, no gubernamentales, de cooperación internacional y estatales se conectaron para continuar el proceso de análisis y seguimiento de las condiciones en que se encuentran ellos y sus poblados.

En el diálogo realizado se dejó constancia de las amenazas que de forma sistemática vienen recibiendo líderes sociales de esta región, que incluso ha llevado a muchos de ellos a abandonar sus territorios.

“Me quieren a matar”

El líder de la región conocida como Alta Montaña de los Montes de María, Jorge Montes, confesó que su vida está en riesgo y que debido a las constantes amenazas tuvo que salir de su territorio. Sin embargo, sostuvo que la salida para otros lugares por seguridad de los líderes no es la solución completa y contó que, en su casa, su familia quedó en la zona rural de El Carmen de Bolívar en condiciones difíciles porque él era el sustento económico de sus hijos y padres adultos mayores, que quedaron solos.

“Llevo dos meses por fuera, yo soy el que el pago el arriendo a mi mamá y llevo dos meses por fuera. Ella está enferma y no hay quien vele por ella”, dijo. Agregó que no se trata de la protección individual de los líderes, sino una acción integral del Estado para garantizar la no repetición del conflicto.

“No podemos seguir saliendo de los territorios con nuestras familias porque con el tiempo estos poblados van a quedar solos en manos de los grupos armados”, sostuvo.

Montes contó que ya hay presencia de personas armadas que recorren las poblaciones ubicadas en la parte más alta y la zona baja de esta región y que, incluso, han llegado a ingresar casa por casa, dando órdenes como ocurría en el pasado, en los años 80 y 90.

Dijo que siente la necesidad de que se visibilice su situación y la de otros líderes y lideresas de la región montemariana.

Los dirigentes campesinos, en la reunión virtual, pidieron a los grupos armados que cesen sus acciones amenazantes en esta región, considerada una de las más importantes despensas agrícolas del Caribe.

Incidencia de la pandemia

Otro de los puntos que se debatió en la reunión fue la situación que afrontan muchos campesinos de esta zona debido a la crisis sanitaria que vive el país y el mundo. Se comentaron casos de familias necesitadas que están en condiciones precarias debido a que, por la cuarentena, abandonaron sus sitios de trabajo. Y a quienes no les ha llegado la ayuda gubernamental.

También se hizo un análisis de lo difícil que es la situación para los labriegos que viven de sus cultivos y de las condiciones en que quedarán, incluso, luego de que pase la pandemia. Muchos han perdido sus cultivos porque, por la cuarentena por el coronavirus, ha afectado el comercio de sus productos. Dijeron que la situación es cada vez más difícil.