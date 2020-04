Se registra la primera víctima mortal por Coronavirus en Boyacá

El hombre oriundo del municipio de Tunja, estuvo hospitalizado en la ESE Hospital Universitario San Rafael, desde el 22 de marzo, e ingresó al centro asistencial por por un cuadro de hemorragia de vías digestivas altas, secundario al uso de medicamento anticoagulante, por antecedente de cirugía cardiaca.

En dicho centro asistencial, le tomaron las muestras gracias a la búsqueda epidemiológica que realizan los equipos de la Secretaría de Salud y después de analizarlas, el Instituto Nacional de Salud, informó que el resultado era positivo para Covid-19. Debido a la gravedad de su estado de salud, el paciente tuvo que permanecer alrededor de 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, requiriendo soporte cardiovascular y ventilación mecánico.

Las autortidades precisaron que el adulto mayor, no tuvo ningún nexo con el primer paciente que se reportó con Coronavirus, después de haber importado el contagio de Europa.

La Secretaría de Salud de Boyacá, la Secretaría de Protección Social de Tunja y el Hospital San Rafael de Tunja, aseguraron que realizaron el cerco correspondiente, para ubicar a las personas que tuvieron contacto cercano con el paciente fallecido, que según datos conocidos por fuentes cercanas al análisis del caso, habrían sido aproximadamente 34 personas las que tuvieron algún tipo de cercanía con el paciente de 84 años.

“Sobre este caso, no tenemos claridad de donde fue que se produjo el contagio, es una persona que no salió de la ciudad, que no tuvo ningún contacto con personas que vinieran de otras ciudades o de otros países”, explicó en Caracol Radio el alcalde de Tunja Alejandro Fúneme.

Fúneme agregó que "estamos en fase de mitigación, entonces eso quiere decir que el virus está circulando de manera propia en nuestro territorio, por eso decidimos extremar medidas porque el virus ya está circulando en Tunja".

De acuerdo con el diagnóstico médico, el paciente de 84 años falleció en la madrugada de este sábado 4 de abril, a causa de una falla cardiaca severa y de otros órganos.

Nuevos casos

Por otra parte, los nuevos sietes casos confirmados se encuentran relacionados con la paciente de 70 años, que en días pasados fue diagnosticada con COVID-19, en el municipio de Togüí:

• Hombre adulto de 72 años, asintomático, se encuentra en aislamiento supervisado en casa.

• Hombre adulto de 50 años, asintomático, se encuentra en aislamiento supervisado en casa.

• Hombre adulto de 42 años, asintomático. Se encuentra en aislamiento supervisado en casa.

• Mujer adulta de 40 años, asintomático. Se encuentra en aislamiento supervisado en casa.

• Mujer joven de 29 años. asintomática. Se encuentra en aislamiento supervisado en casa.

• Hombre joven de 20 años. asintomático. Se encuentra en aislamiento supervisado en casa.

• Niño de 2 años, asintomático, quien se encuentra en aislamiento en casa.

Estas personas tuvieron contacto estrecho con el caso confirmado por COVID-19 en Togüí. Se entiende por contacto estrecho a cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, durante su periodo sintomático, (esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia); también haber estado en contacto, sin protección adecuada, con secreciones infecciosas (secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de pañuelos utilizados).

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame y el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, aseguraron que, si la gente no toma conciencia, va a ser imposible controlar el virus, ya que desde el Departamento se están tomando las medidas necesarias para atender la contingencia, pero se requiere del apoyo de la comunidad para salir adelante.

“Hoy tenemos la primera muerte asociada a COVID-19 en Boyacá y siete nuevos casos confirmados, producto de la falta de cumplimiento de las medidas sanitarias y del aislamiento por parte de la comunidad, para evitar la propagación del virus, por eso hago un llamado a toda la comunidad, para que entienda que en sus manos está el 50% de la responsabilidad para evitar el contagio del virus”, indicó Santoyo.

A la fecha se han notificado trece casos confirmados en Boyacá, dos en el municipio de Santana, dos en Tunja de los cuales uno fallece; uno en Oicatá y ocho en Togüí.



Medidas para prevenir y contener el COVID-19:

• Mantener el aislamiento obligatorio en casa.

• Lavado frecuente de manos o el uso de geles o sustancias desinfectantes.

• Usar tapabocas cuando tenga síntomas gripales o enfermedades previas que lo ameriten.

• Tomar medidas de limitación del contacto físico en los saludos.

• Recordar que la población más susceptible son los adultos mayores de 70 años, con los que tenemos que estar alertas a los signos que presenten: dificultad respiratoria, fiebre que no mejora o deterioro del estado general. Además, deben limitar el contacto con personas con síntomas gripales.