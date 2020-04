En Medellín 700 empleados de la salud están sin salario

Personal médico y administrativo de la IPS Génesis, que atiende la comunidad afiliada a la EPS Medimás, está denunciando que desde hace cuatro meses no les pagan ni sus salarios ni las prestaciones sociales. Se trata de 700 personas, que están desprotegidas, a pesar de que tendrán que atender casos de COVID-19 durante los siguientes meses.

Wilson Sánchez, presidente de Asintras y empleado de Génesis Salud IPS, explicó que no tienen riesgos profesional, no les pagan EPS y no tienen como seguir trabajando, a pesar de la alta demanda de personal médico que se necesitará en los próximos meses.

“Pedimos a las autoridades que piensen en los trabajadores de la salud que estamos sin salarios, que estamos ansiosos de colaborar pero que no tenemos una seguridad social. Somos personas que estamos desprotegidos”, relató el médico.

Este personal está haciendo unas protestas en las diferentes sedes, esperando que se tomen medidas urgentes, que eviten que los 700 empleados queden cesantes, en plena emergencia sanitaria.