Intensifican controles para evitar éxodo de vehículos desde Bogotá a Boyacá

Y es que con varias denuncias por parte de la comunidad que sí guarda confinamiento, las autoridades se dieron cuenta que algunos se quieren pasar de ´listos´ y buscan evadir él aislamiento preventivo, movilizándose en las madrugadas hasta en carros de alta gama y en grupo, violando las medidas de prevención para controlar de el Coronavirus.

En Boyacá, la Policía Metropolitana de Tunja,aplicará un operativo especial durante el fin de semana de domingo de Ramos, que dará inicio a la Semana Santa, con el objetivo de detectar y sancionar a quienes evadan los controles en Bogotá y Cundinamarca, y quieran llegar a costa de exponer la seguridad de la salud colectiva en alguno de los 123 municipios del departamento.

Fuentes directivas de la policía Metropolitana de Tunja sostuvo que “este tipo de conductas no las podemos permitir, y por eso tenemos el amparo de la ley para hacer cumplir la cuarentena. No vamos a permitir que haya un éxodo de residentes en Bogotá hacia Boyacá, porque estamos en un momento álgido donde se trata de proteger la salud de todos. Entonces, contaremos además con las herramientas dispuestas por nuestra Fiscalía General de la Nación además de tener a la mano las restricciones estrictas de las alcaldías municipales y de la administración departamental, para que los conductores entiendan que este momento es crucial para detener o propagar el Coronavirus y que por eso, hay que quedarse quietos en casa, no pensar en cómo se va a vacacionar por la Semana Santa, que a propósito es atípica este año en todo el país precisamente porque hay que guardar el confinamiento”.

Los conductores de los carros infractores de la cuarentena serán drásticamente sancionados.

Tras advertir esta situación, el presidente de la República Iván Duque, anunció que tendrá mano dura con quienes le lleven la contraria a la cuarentena en este sentido.

“Colombia ha respondido a la Cuarentena Nacional con solidaridad, pero no permitiremos que se ponga en riesgo la salud de los colombianos. Por eso, los vehículos que sean sorprendidos de paseo en las carreteras del país, violando esta medida, serán inmovilizados”, sostuvo en su cuenta de Twitter el jefe del estado colombiano.

Impedir el paso por los peajes y la inmovilización de todo vehículo tanto en Cundinamarca y Boyacá, también hacen parte de las medidas que se tomarían entre estos departamentos para los que intenten evadir las normas sanitarias.