Trabajadoras domésticas de Antioquia preocupadas por su economía

La situación del aislamiento preventivo también preocupa al sector de las trabajadoras domésticas, quienes en su mayoría son madres cabeza de hogar, mayores de 50 años y que no viven en las mejores condiciones. Según Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico, estas mujeres están en un alto grado de informalidad, por tanto no cuentan con un ingreso mientras no trabajen.

“En el caso de Medellín, se habla de unas 50 mil trabajadoras domésticas, de las cuales el 60% estamos en la informalidad. Por esa situación las personas que tienen a las trabajadoras dos o tres días, consideran que pueden despedirlas sin ningún tipo de remuneración y las envían para sus casas sin algún tipo de obligación legal”, argumentó la líder sindical.

La petición que le hacen tanto al Gobierno Nacional como al departamental, es que se tengan en cuenta a las trabajadoras domésticas dentro de los programas de ayudas que puedan brindar, pues si no trabajan su situación económica se complejiza. Las trabajadoras domésticas piden que se les pueda garantizar sus derechos laborales.

Además se invita a las personas que tenían algún tipo de contrato con una trabajadora doméstica, que se puedan solidarizar en estos tiempos en donde más lo necesitan.