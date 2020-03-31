Se reporta primera muerte por coronavirus en el Atlántico

Barranquilla

La primera víctima fatal por coronavirus en el Atlántico, se presentó en Soledad y corresponde de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, a un hombre entre los 50 y 59 años que además padecía de hipertensión.

Por su parte el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, indicó que en la ciudad se reportan nueve casos adicionales, para un total de 29 en Barranquilla.

Los pacientes son: mujer de 57 años, quien se recupera en casa, una mujer de 32 años, quien recupera en su vivienda, un hombre de 44 años, que vino de Madrid y adelanta rehabilitación en casa, un hombre de 25 años, quien está hospitalizado, un hombre de 24 años, quien se recupera en su residencia, un hombre de 25 años que vino de Nueva York y se recupera en casa, un hombre de 77 años que vino de Turquía y está hospitalizado, una mujer de 30 años que se recupera en casa y un hombre de 26 años que vino de Nueva York y se recupera en casa.

"Debemos tener en cuenta que el Ministerio de Salud anunció el paso de etapa de contención a mitigación. Esto significa que el virus tiene libre circulación en el país. Es momento de tener más cuidado, debemos continuar con lavado de manos frecuente y quedarnos en la casa", concluyó el alcalde Pumarejo.

De esta manera, con el reporte del Ministerio de Salud, en todo el Atlántico los casos ascienden a 33, pues en municipios del Atlántico ya se registraban cuatro casos de COVID-19.