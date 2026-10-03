Perfumería y cuidado personal se fusionan: la nueva tendencia que crece en Colombia

El cuidado personal ya no se limita a cumplir esa única función. En Colombia, los productos de uso cotidiano empiezan a incorporar códigos que durante años estuvieron reservados solo para la perfumería: aromas más sofisticados, combinaciones e ingredientes asociados con las fragancias finas.

Ahora, una tendencia que utiliza referencias asociadas con frutas, postres y otros ingredientes reconocibles para construir aromas predominantemente dulces, conocida como aromas gourmand, han ganado espacio en el mercado, logrando una convergencia que está cambiando la manera en que los consumidores entienden productos como los desodorantes.

Estos productos, además de ofrecer protección, buscan convertirse en parte de la experiencia olfativa. Según la base global de nuevos productos de Mintel, los lanzamientos de fragancias gourmand aumentaron siete puntos porcentuales entre 2022 y 2024.

Así mismo, de acuerdo con Euromonitor, las fragancias alcanzaron $2,49 billones en ventas retail en 2025, con un crecimiento de 12% frente al año anterior, en un contexto en el que los consumidores buscan alternativas que combinen una experiencia aspiracional con mayor accesibilidad.

Ya no basta con controlar el mal olor

Según Santiago Vallejo, Head of Marketing Andina de Unilever, “Estamos viendo cómo la fragancia adquiere un papel cada vez más importante dentro del cuidado personal. Ya no se trata únicamente de cumplir una función como controlar el mal olor, sino de ofrecer una experiencia olfativa más completa. Con esta colección buscamos llevar perfiles más sofisticados a un producto cotidiano, manteniendo la funcionalidad que históricamente ha caracterizado a la categoría”.

Y es que en medio de esta evolución, AXE amplía en Colombia su colección de fragancias finas con Cherry Spritz y Peach Infusion, dos aerosoles corporales que buscan unir dos atributos que durante años estuvieron en terrenos diferentes: la protección contra el mal olor y una construcción olfativa inspirada en la perfumería fina.

Las referencias están infusionadas con aceites esenciales e incorporan ingredientes como ambrox, praliné, maderas cremosas y musgo blanco salado.

Pero la evolución no ocurre únicamente dentro de AXE. Mintel identifica oportunidades para productos de cuidado corporal capaces de cruzar categorías al combinar funcionalidad, conveniencia y fragancia dentro de las rutinas diarias. En paralelo, las redes sociales y las microtendencias están acelerando el descubrimiento y la experimentación con nuevos perfiles olfativos, particularmente entre consumidores jóvenes.

Las nuevas fragancias como el Cherry Spritz y Peach Infusion, tomaron 12 meses en desarrollarse y tuvieron como reto combinar ingredientes familiares con estructuras de mayor complejidad.

En 2023, AXE lanzó internacionalmente su Fine Fragrance Collection en Norteamérica y diferentes mercados europeos con el propósito de llevar su categoría hacia perfiles olfativos más sofisticados. En Colombia, ese camino comenzó en 2025 con Blue Lavender y Aqua Citrus y continúa ahora con dos nuevas referencias inspiradas en el universo gourmand.

La llegada de estas referencias refleja una transformación que va más allá de dos nuevos aromas: el cuidado personal empieza a tomar prestados códigos, ingredientes y niveles de sofisticación de la perfumería, haciendo que la distancia entre protegerse del mal olor y utilizar una fragancia sea cada vez menos evidente.