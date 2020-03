En Cartagena, médicos de la clínica Maternidad Rafael Calvo se van a paro

Cansados de la falta de respuestas frente a la dura crisis financiera, el personal médico de la Clínica Maternidad Rafael Calvo anunció que se va a paro en plena cuarentena este martes 31 de marzo.

De acuerdo a los afectados, la situación en sus casas no da espera porque desde el mes de diciembre no reciben pagos de sueldo. "Nos pagaron el 25 por ciento del mes de noviembre y de ahí en adelante no hemos visto dinero. También nos deben dotación y retroactivos", denunció Saidy Franco, auxiliar de enfermería.

El personal médico también teme un posible contagio de Coronavirus dentro del centro asistencial por la carencia de implementos de protección personal debidamente acreditados por los estándares internacionales. "No tenemos las garantías para la prestación del servicio. No nos estaban entregando mascarillas en el servicio de urgencias y encima de eso, no contamos con los trajes de bioseguridad”, aseguró Veronica Vásquez, enfermera jefe.

La preocupación de una parálisis asistencial se centra en que esta clínica presta la mayoría de los servicios dirigidos a las mujeres embarazadas de la ciudad, especialmente de estratos bajos.

El gerente (e) de la Maternidad Rafael Calvo, Jorge Luis Caro, informó que todos estos problemas se deben a la cartera morosa que tienen las EPS con el centro asistencial, la cual supera los 49 mil millones de pesos. El distrito es el mayor deudor con 11 mil millones, seguido de la EPS Comfamiliar con más de 5 mil millones.