El alcalde Daniel Quintero se referió al anuncio que hizo en los últimos días donde le solicitaba al Área Metropolitana hacer un estudio independiente sobre la calidad del aire en el Valle de Aburrá puesto que era necesario encontrar "las verdaderas razones".

Por incendios calidad del aire es perjudicial en Medellín

“Necesitamos una investigación independiente, hoy tenemos el aire contaminado a pesar de que no hay carros, si no estuviesemos en contingencia ambiental todos estaríamos diciendo que son los carros, pero hoy que no están debemos encontrar cuales son las fuentes verdaderas de contaminación, con mejor información tenemos el poder de tomar mejores decisiones para Medellín.” Expresó el alcalde Daniel Quintero

Fuerte vendaval en Santa Bárbara deja 50 familias afectadas

Por ahora, el mandatario local aseguró que el estudio lo haría una entidad independiente internacional que revise si los sensores si están midiendo correctamente y cuál es el aporte de los carros y motos a la contaminación.

En Medellín ha sido tendencia el #investigadorlocal donde varios científicos de la ciudad han defendido el trabajo que ha durante los últimos años el SIATA.

Yo soy investigador en temas de energía y medio ambiente, y por eso reconozco la calidad científica que tiene @siatamedellin y lo buenos que son. Con el hashtag #InvestigadorLocal, ellos mismos le cuentan lo que hacen.

Todo el apoyo y la confianza en la ciencia sólida — Santiago Ortega A (@sortegarango) March 27, 2020